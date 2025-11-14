В Челябинской области задержали ряд руководителей ФСИН

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Их подозревают в коррупции.

В Челябинской области 14 ноября задержали ряд высокопоставленных сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Об этом сообщают «Известия».

Среди задержанных оказались первый заместитель начальника управления Сергей Бульчук, начальник отдела собственной безопасности регионального главного управления ФСИН Олег Мохов, главный бухгалтер ведомства Марина Уфимцева и представитель коммерческой организации.

По данным источника, главный бухгалтер ведомства, являющийся полковником внутренней службы, подозревается в даче взяток указанным должностным лицам. В рамках расследования были возбуждены уголовные дела по статьям о получении взятки, превышении должностных полномочий и даче взятки.

В настоящее время следственные органы проводят оперативные действия по местам службы и жительства фигурантов уголовного дела. Также решается вопрос об избрании мер пресечения для подозреваемых, что может включать содержание под стражей.

В ноябре суд приговорил бывшего начальника управления департамента Министерства обороны России Владимира Вертелецкого к 10 годам колонии за получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями. Экс-начальник инженерной службы Ракетных войск стратегического назначения Владимир Хорошунов получил шесть лет колонии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.