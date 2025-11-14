Настоящий отдых: как помочь организму набраться сил в отпуске

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

За время длительных выходных важно успеть полностью перезагрузиться и восстановиться.

Алкоголь заставляет организм работать и не позволяет вам по-настоящему отдохнуть и набраться сил в отпуске. Об этом 5-tv.ru рассказал клинический психолог Михаил Хорс.

«Люди любят в отпуске пьянствовать. Типа: „Ну я же отдыхаю“. Вы вроде бы так считаете, что отдыхаете, а на самом деле организм нагружен токсинами гораздо сильнее, и в итоге он работает», — пояснил эксперт.

Он отметил, что прием различных веществ или чрезмерное употребление алкоголя не дает ощутить себя полным сил, когда выходные заканчиваются.

В отпуске лучше всего вести здоровый образ жизни: больше гулять на свежем воздухе, выделить время для умеренной физической нагрузки и наладить режим питания и сна, рекомендует эксперт. Однако большинство этим пренебрегает или даже наоборот, пускается во все тяжкие.

Особенно это актуально для режима сна и бодрствования. Ведь от этого зависит здоровье всего организма, как физическое, так и психическое. Но многие в период длительных выходных предпочитают спасть до обеда, а потом всю ночь смотреть сериалы, например.

«Режим сна важно, чтобы не менялся примерно. Ну, пусть вы будете спать на час дольше. Будете вставать не в семь утра, а в восемь. Но вот этот скачек, когда вы сильно позже начинаете и просыпаться, и ложиться, он в итоге психику нагружает. От этого нейромедиаторы по-другому вырабатываются», — уточнил психолог.

Он напомнил, что после такого отдыха нужно будет опять идти на работу и восстанавливать режим.

Работу, кстати, тоже не стоит «тащить» с собой в отпуск. Человек должен уметь отдыхать от дел, в противном случае это может очень негативно сказаться на здоровье, восстановить которое возможность будет не всегда. Рабочие вопросы, по мнению эксперта, в подавляющем большинстве случаев того не стоят.

Хорс также обратил внимание на злоупотребление гаджетами во время отдыха. Даже в обычные дни нужно откладывать цифровые устройства за два часа до сна. А в отпуске лучше вообще взаимодействовать с ними не чаще, чем раз в три часа, а не обращаться к смартфону после каждого оповещения.

«Эта рекомендация, в том числе и диагностическая. Если человек не может так поступить, не может на три часа отложить телефон в сторону, это означает, что у него сформировалась вполне себе зависимость психоэмоциональная от обязанности быть на связи», — предупредил психолог.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как полностью восстановиться после выгорания.

