«Многие залетают»: Анфиса Чехова порассуждала о таланте актеров без образования

В чем их сила по мнению телеведущей?

Актеры без образования часто обладают скрытым талантом, однако не реализовывают его и не верят в свои силы, так как у них нет связей, чтобы попасть в кино. Таким мнением в беседе с 5-tv.ru поделилась актриса и телеведущая Анфиса Чехова на Церемонии награждения премии «Этичный блог» в Госдуме РФ.

По ее словам, простые люди, не причастные к искусству съемочного процесса, также могут стать героями кинолент.

«Хорошо отношусь к тому, чтобы обычные люди пробовали себя в кино. И это в целом происходит на протяжении всей нашей жизни. Многие неизвестные нам актрисы залетают, потому что кто-то вложился в фильм, который потом хорошо пошел в прокате. И эти актрисы даже бывают с хорошим образованием, но им никак не пробиться», — пояснила артистка.

Она добавила, что у таких женщин или мужчин может быть инвестор в лице их любимого человека, который может спонсировать картины с их участием.

«Ее снимают в главной роли, и она становится известной актрисой. И такое тоже возможно», — подчеркнула Чехова.

При этом собеседница вспомнила, как продюсер и сценарист Николай Картозия сказал в сторону певицы Анна Седоковой, что только бездарности могут сниматься за предложенные деньги, а талан замечают в любом случае. Артистка не согласилась с данным утверждением.

«Какое огромное количество таланта, который просто остается незамеченным. Очень часто поистине талантливые люди не обладают ни наглостью, ни нахрапом, чтобы пробиваться. А пробиваются очень часто не самые талантливые люди. Талантливые же сидят веками в одной роли в своих маленьких театрах и сомневаются в себе, испытывают комплекс самозванца», — сказала знаменитость.

К тому же она порассуждала, что вложение денег в желающих показать свои навыки людей — неплохое занятие.

«Как в кино пробиться еще? У нас все роли главные уже распределены между теми, кто собирает большие кассы. И никто не хочет рисковать», — заключила актриса.

