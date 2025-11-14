Рэп и фольклор: ST представил новый альбом «ПодСказки»

Фото, видео: 5-tv.ru

Артист смешал в новой пластинке современное звучание и народные мотивы.

Старинные русские сказки оживают под ритмы рэпа и гитарные аккорды фолка в новом альбоме рэпера ST «ПодСказки», где каждый трек — это интерпретация русского фольклора, получивших современное звучание.

По словам артиста, задача оказалось непростой: каждая песня сопровождается своей присказкой, история которой помогает раскрыть сюжет и делает трек самостоятельным произведением. Работа над текстами была долгой и скрупулезной, иногда приходилось возвращаться к началу и переписывать заново. Но результат оправдал все усилия.

