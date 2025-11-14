Просто наступает зима: Петербург накрыли снегопады

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В Мурманске же уже бушует снежный шторм.

Водителям в Петербурге больше нельзя откладывать замену летней резины. Этим утром в городе пошел снег. Крупные хлопья заметили в нескольких районах. А верхние этажи Лахта-центра были вовсе едва видны из-за метели. Сейчас температура на улице плюсовая, и не поднимется выше пяти градусов. Но ближе к вечеру похолодает, местами вновь пройдет мокрый снег.

В Мурманске прямо сейчас закрывают школы и перекрывают дороги. На улицах города бушует снежный шторм. Порывы ветра превышают 25 метров в секунду. В пригородах оборваны провода — люди жалуются на отсутствие света, плохо работает интернет.

Ранее 5-tv.ru писал, что снег покрыл уже 80% территории России. В европейской части страны зимние осадки зафиксированы в СЗФО, НАО, на востоке Архангельской области и в Республике Коми. Территории ДВФО, СФО и УРФО уже покрыты снегом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.