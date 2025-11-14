ФСБ предотвратила теракт на Троекуровском кладбище: главное

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

Планировалось устранить одного из высших чиновников страны. Он должен был прийти навестить могилы родных.

ФСБ сорвала убийство одного из высших чиновников на Троекуровском кладбище. Украинские спецслужбы, уже по известной схеме, планировали дистанционно подорвать устройство, которое спрятали у одной из могил близких госслужащего, он должен был навестить захоронения родных.

Причем, руководил процессом завербованный преступник, который уже находился в розыске и через мессенджеры давал задания подельникам. Все детали — у корреспондента «Известий» Леонида Китраря.

Небольшой робот-сапер едет по аллее Троекуровского кладбища. Это лишь мера предосторожности. Его цель — урна с цветами у могилы родственника одного из высших должностных лиц страны.

Так она выглядит в рентгеновских лучах: набор проводов и микросхем. Это камера, внушительный пауэрбанк на 100 тысяч миллиампер, чтобы все работало много дней подряд, и симка. На оперативных кадрах — те, кто урну оставил на кладбище.

«Мы нашли эту могилу. Он сказал поставить эту вазу в левый дальний угол», — рассказал один из задержанных.

Мужчина, как и его супруга — наркоманы со стажем. Во время поиска наркотиков с ними на связь вышел человек и предложил за бесплатную дозу установить урну на определенной могиле.

«Я познакомилась с Русланом, который за метадон предложил мне съездить в Москву и делать его дела. Я взяла мужа, и мы поехали», — рассказала преступница.

Русланом представился Джалолиддин Шамсов. Живет в Киеве, скрывается там после того, как был объявлен в розыск за убийство в Башкирии почти десять лет назад. Украина все эти годы выдавать его даже не собиралась. Уж очень удобный рычаг давления для украинских спецслужб. На него взвалили почти всю черновую работу.

«Когда мы пошли с моим мужем, нам позвонил Руслан и уже направлял, на какую могилу нам идти», — сообщила задержанная.

В определенную траурную дату, когда один из высших чиновников России должен был приехать на Троекуровское, его личность опознали бы через объектив камеры и дистанционно взорвали бомбу. По такой же схеме украинские спецслужбы совершили теракт против начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова.

То же наблюдение со стороны, изучение расписания и взрыв. Как и в случае с убийством замначальника оперативного управления Генштаба Ярослава Москалика. Бомбу заложили в припаркованном автомобиле.

Видимо, после таких громких терактов украинским спецслужбам стало значительно труднее находить исполнителей напрямую. Очевидно, так и появился в деле с вазой Джалолиддин Шамсов. Зная, что он все еще в розыске в России, Киев именно ему поручил найти и семейную пару наркозависимых, и еще одного человека — нелегального мигранта, крайне плохо говорящего по-русски, который и собирал начинку для вазы.

«Меня состыковали с семейной парой, которая потом помогала мне установить эту вазу», — сказал он.

Сам украинский куратор на связь выходил нечасто. Последняя запись, когда камера на кладбище перестала выходить на связь:

— Что там? Вы посмотрели?

— Да, вазы нету.

— Вазы нету?

— Интересно.

Куратор скрыть акцент не смог, видимо, от удивления. Посоветовал мужчине срочно уходить и проверить, нет ли слежки, но было уже поздно. Если бы теракт произошел, жертвой наверняка стал бы не только российский чиновник, но и совершенно случайные люди, пришедшие на кладбище оплакивать ушедших родных и близких.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.