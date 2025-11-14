Теперь наш канал доступен в MAX
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для десятилетней Лизы

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

У девочки опухоль мозга.

Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей акции День Добрых дел. Накануне мы рассказали о десятилетней Лизе, которой нужна наша помощь.

У девочки опухоль мозга. Ей нужна сложная операция. Но сначала обследование стоимостью два с половиной миллиона рублей. Благодаря вам, зрителям Пятого канала, собрать необходимую сумму удалось. Большое вам спасибо!

