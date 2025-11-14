«Причина быть лучшей версией себя»: Карди Би родила четвертого ребенка

Фото: Michael Mattes/Legion-Media

Это первый общий наследник знаменитости и ее возлюбленного.

Американская рэп-исполнительница Карди Би подарила жизнь четвертому ребенку. Об этом артистка сообщила на своей странице в социальных сетях.

«Я принесла миру новую музыку и новый альбом! Новый ребенок в моем мире, и еще одна причина быть лучшей версией себя, еще одна причина любить себя больше всего или кого-либо еще, чтобы я могла продолжать давать своим малышам любовь и жизнь, которую они заслуживают», — написала знаменитость.

Этот малыш стал для Карди четвертым. Она родила его от игрока в американский футбол Стефона Диггса.

По данным издания TMZ, которое ссылается на источник, приближенный к паре, у исполнительницы родился мальчик. Во время его появления на свет Диггс был рядом с возлюбленной.

Это первый общий ребенок Карди и Стефона. Отцом старших наследников артистки был ее бывший муж, рэпер Offset. У них в браке появилось трое детей: старшая дочь Калче, сын Уэйв и младшая дочь Блоссом.

