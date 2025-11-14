Фото: © РИА Новости/Таисия Воронцова

Минные поля представляют серьезную угрозу из-за хаотичного расположения боеприпасов.

Саперы из КНДР совместно с российскими военнослужащими очищают Курскую область от вражеских мин. Об этом сообщают «Известия».

Корейские военнослужащие перед началом работы выполняют ритуал почтения Государственному флагу КНДР, после чего группы распределяются по зонам разминирования. На каждом сапере надет защитный костюм и специальная обувь для работы с опасными боеприпасами.

По информации командиров российских подразделений, минные поля представляют серьезную угрозу из-за хаотичного расположения боеприпасов: некоторые мины стоят одиночно, другие — парно. Для повышения эффективности разминирования применяются современные комплексы «Уран-6» и «Сталкер-ИВ».

Среди выявленных мин есть как западного производства — американские «Клэймор», финские Hailstorm, испанские мины, так и украинские ПВП-50, аналогичные российским МОН-50. Некоторые мины срабатывают при минимальном усилии, что делает их крайне опасными.

Совместная работа российских и корейских саперов позволяет ускорить очистку территорий и обеспечить безопасность жителей. Военные КНДР прошли подготовку в учебных центрах инженерных войск России, благодаря чему успешно применяют полученные знания на практике.

Операции по разминированию позволяют местным жителям безопасно возвращаться в свои дома и вести мирную жизнь без угрозы для жизни и здоровья. Эффективность работы саперов положительно оценивают как региональные власти, так и жители Курской области.

