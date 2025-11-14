Ключ ко всему: что делать при утрате мобильного номера
Эксперт по кибербезопасности Золотухин: потеря номера откроет посторонним данные
Специалист по кибербезопасности предупреждает: в руках злоумышленников сим-карта способна стать прямым путем к вашим банковским данным.
Потеря мобильного номера способна привести к блокировке доступа к банковским приложениям и цифровым сервисам. Об этом с беседе с Lenta.ru рассказал эксперт компании F6 Сергей Золотухин.
Он отметил, что при длительном отсутствии активности номер у пользователя изымается оператором, а спустя несколько месяцев может быть выдан другому человеку. По словам специалиста, новый владелец сим-карты фактически получает ключ к сервисам прежнего пользователя, включая личные кабинеты, данные и банковские операции.
Золотухин объяснил, что при смене номера важно заранее составить перечень ресурсов, где он используется для входа в аккаунты. Он добавил, что при утрате телефона вместе с номером необходимо незамедлительно связаться с банком, чтобы прежний номер перестал быть привязан к данным о счетах.
По словам эксперта, игнорирование такой ситуации может привести к рискам повторного доступа к данным и финансовым потерям, поэтому пользователям стоит вовремя обновлять контакты и контролировать активность своих номеров.
