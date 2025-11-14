«Публикуется ложь»: Украина начала информационную атаку против Крыма

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Советник главы региона Олег Крючков сообщил о разворачивающейся кампании против жителей полуострова.

Советник главы Республики Крым по вопросам информационной политики Олег Крючков объявил в своем Telegram-канале о начале масштабной информационной атаки на полуостров со стороны Украины, указав на резкий рост публикаций, содержащих недостоверные данные.

«Началась информационная атака врага. Идут вбросы и публикуется ложь и фейки», — написал Крючков.

Он подчеркнул, что в распространяемых сообщениях противник пытается представить работу систем противовоздушной обороны как удары и попадания, тогда как подобные интерпретации, по его утверждению, полностью искажают факты.

Чиновник отдельно обратил внимание на то, что подобные публикации направлены на создание ложного представления о происходящем. Он призвал жителей полуострова ориентироваться не на слухи, а на официальные каналы, подчеркивая необходимость сохранять доверие к проверенной информации.

Контекстом для заявления стал эпизод, произошедший ранее. В октябре официальный представитель российского МИДа Мария Захарова указывала, что сообщения в иностранных СМИ о возможной встрече Сергея Лаврова и главы внешнеполитического ведомства США Марко Рубио рассматриваются как часть информационной кампании, которая, по ее оценке, преследует цель поддержать позиции украинского президента Владимира Зеленского после его неудачного визита в Вашингтон.

