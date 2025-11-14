Зима ожидается морознее предыдущей: Вильфанд дал подробный прогноз

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

При этом температура все равно останется выше климатических значений.

Предстоящая зима в России ожидается более холодной, чем сезон прошлого года, при этом температура в среднем останется выше обычных климатических показателей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По словам специалиста, синоптики не ждут по-настоящему суровых условий, так как в целом температура будет выше нормы. Он обратил внимание, что в сравнении с зимой 2024–2025 годов грядущий сезон выглядит заметно прохладнее, тогда как предыдущая зима, как он напомнил, отличалась необычным теплом по всей стране.

Вильфанд также отметил, что в холодный период возможно частое повторение оттепелей, хотя при этом в отдельные дни температура может опускаться до минус двадцати градусов и ниже. Вероятность такого развития событий он оценил в диапазоне от 65 до 68 процентов.

Дополняя прогноз, синоптик сообщил, что к настоящему моменту снежный покров распространился примерно на восемьдесят процентов территории России. По его данным, устойчивый снежный слой фиксируется в ряде регионов Северо-Западного федерального округа, включая Ненецкий автономный округ, восток Архангельской области, Республику Коми и Мурманскую область.

В ближайшие недели, по словам экспертов, снегопады и понижение температур могут затронуть и другие территории, что станет подготовительной фазой к предстоящему зимнему сезону и будущим погодным колебаниям по стране.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.