Не смог скрыть: Трамп снова появился на публике с тональным кремом на руке

Фото: Reuters/Geoff Burke

Зачем он понадобился американскому президенту?

Президент США Дональд Трамп 13 ноября вновь вышел к прессе с видимым слоем тонального крема на руке во время подписания законопроекта о временных государственных расходах. Об этом сообщает The Daily Beast.

Издание подчеркнуло, что американский лидер на протяжении мероприятия то держал правую руку под столом, то прикрывал ее папкой. В конце концов сдержаться от активной жестикуляции он не смог, чем и привлек внимание СМИ. Такое поведение и наличие косметики, по данным портала, стали поводом для обсуждений со стороны журналистов и пользователей социальных сетей.

The Daily Beast и ранее сообщал о том, что американкий лидер использует тональный крем. Тогда указывалось, что глава государства использует грим для маскировки следов, которые появляются из-за постоянных рукопожатий с гражданами. По данным издания, президент ежедневно взаимодействует с большим числом людей и, как отмечалось ранее, жмет руки чаще, чем любой из его предшественников.

Трамп утвердил документ о временном финансировании федеральных ведомств до конца января следующего года, что фактически завершило самый затяжной шатдаун в истории Соединенных Штатов.

Глава государства заявил, что республиканцам удалось добиться согласования проекта бюджета, хотя, по его словам, представители Демократической партии пытались давить на оппонентов. Трамп подчеркнул, что считает действия демократов попыткой вынудить власть пойти на уступки.

К моменту подписания закона Сенат уже поддержал документ: большинство проголосовавших выступили за его принятие, и это голосование стало первым успешным после ряда безрезультатных попыток.

Работа федеральных структур была остановлена 1 октября 2025 года. Перерыв продлился 43 дня и стал рекордным. Причиной затяжного кризиса стал конфликт между двумя ведущими партиями США из-за ключевых параметров бюджета.

