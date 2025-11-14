Радиостанция Судного дня приостановила вещание после атаки БПЛА

Фото: 5-tv.ru

Сигнал легендарной коротковолновой частоты исчез после отключения света.

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 14 ноября временно прекратила работу после того, как беспилотник повредил энергетическую подстанцию, обеспечивавшую объект электричеством. Об этом сообщает телеграм-канал УВБ-76.

В публикации канала указывалось, что трансляция приостановлена из-за отключения энергоснабжения, возникшего после попадания по подстанции БПЛА. Администраторы отметили, что работа станции будет восстановлена после устранения повреждений.

Неделей ранее станция привлекла внимание аудитории странным набором слов, которые были переданы в эфир. Тогда в трансляции прозвучали «мозгопрах», «подствольный» и «крымохрип».

УВБ-76, которую также называют «жужжалка», ведет вещание с 1970-х годов на частоте 4625 кГц. Сигнал доступен через интернет и годами сопровождается однообразным фоном, периодическими позывными и редкими голосовыми сообщениями. Станция связывается экспертами с работой военных структур, хотя официальных комментариев по назначению трансляции нет.

Отдельную популярность объект приобрел среди сторонников конспирологических теорий. Они утверждают, что УВБ-76 якобы может быть частью системы, которая должна активировать ответные действия в случае атаки на страну. Специалисты же считают, что произошедший сбой, как и предыдущие события, может лишь привести к росту интереса к самой станции и новым спекуляциям вокруг ее предназначения.

