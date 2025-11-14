В США 28-летняя учительница совратила школьника с психическими проблемами

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Преподаватель долгое время преследовала его после того, как он разорвал с ней отношения.

В США в штате Колорадо арестована 28-летняя учительница Тереза Уэйлин, обвиняемая в совращении и преследовании ученика, имевшего проблемы с психикой. Об этом сообщает телеканал KMGH-TV.

По данным следствия, женщина вступила в отношения с подростком в 2023–2024 учебном году и поддерживала контакт более года.

Следователи установили, что Уэйлин сначала предложила школьнику помощь и начала проводить с ним время после уроков, чтобы оказать поддержку. Весной 2023 года общение переросло в интимную связь. Позже учительница регулярно подвозила ученика в школу и обратно, не рассказывая об этом его семье. В 2024 году подросток сообщил, что намерен встречаться с одноклассницей, и прекратил отношения с педагогом. После этого женщина стала преследовать его, появляясь возле дома. Это сильно пугало школьника.

После задержания Уэйлин признала, что нарушила закон, и пояснила, что осознала тяжесть содеянного. Она также заявила, что считала себя жертвой ситуации и пыталась помочь ученику справиться с эмоциональными проблемами. Сейчас преподавательница находится под стражей, а расследование продолжается.

Ранее в США произошел аналогичный случай — в штате Висконсин арестовали учительницу лютеранской школы, обвиняемую в развратных действиях в отношении 15-летнего школьника.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.