Неожиданное пополнение: блогер Лерчек ждет четвертого ребенка

Знаменитость находится под домашним арестом с конца 2024 года.

Блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, находящаяся под домашним арестом с конца 2024 года, беременна в четвертый раз. Об этом агентству РИА Новости рассказал источник, знакомый с семьей.

В начале октября московский городской суд продлил домашний арест Чекалиной до 26 ноября. Блогера вместе с ее бывшим мужем обвиняют в неуплате налогов в размере 300 миллионов рублей и незаконном выводе средств за пределы России на сумму свыше 250 миллионов рублей. Уголовное дело против экс-супругов возбудили в октябре 2024 года. Кроме того, в деле фигурирует и их бизнес-партнер Роман Вишняк.

Уточняется, что Чекалина признала свою вину в ходе допроса. Однако на суде от своих слов она отказалась. Сейчас ее имущество арестовано, а деньги на счетах заблокированы. На данный момент Лерчек должна налоговой 168 миллионов рублей.

В то же время новая беременность блогера может повлиять на приговор суда, так как это относится к смягчающим обстоятельствам.

Валерия Чекалина вышла замуж за Артема Чекалина в 2012 году. Спустя четыре года на свет появились двойняшки Богдан и Алиса. В 2022-м у пары родился третий ребенок — сын Лев.

