Фото, видео: AP/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Соперника Гарри Поттера британский актер воплотил на сцене театра на Бродвее.

Том Фелтон вернулся к роли Драко Малфоя. Спустя 15 лет британский актер вновь сыграл злого соперника Гарри Поттера — теперь уже в бродвейском театре. И вот, как отреагировали зрители.

В продолжении волшебной саги повзрослевший Драко Малфой отправляет своего сына в Хогвартс. Том Фелтон стал первым актером из оригинальной кинофраншизы, кто вернулся к своей роли в театральной постановке.

Ранее 5-tv.ru писал, что премьера сериала, основанного на цикле романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере, намечена на 2027 год.

В сериальной экранизации самой популярной саги о Гарри Поттере роль директора Хогвартса досталась актеру Джону Литгоу. Говорят, он так популярен, что американские СМИ следят даже за его реакциями на шутки — положение в обществе, достойное директора главной школы магии.

Правда, почтительный статус связан и с почтительным возрастом, а это не самый благоприятный расклад для сериала HBO. Особенно, если вспомнить историю с «первым» Дамблдором — Ричардом Харрисом, не дожившим до съемок третьего фильма.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.