В Госдуме предложили бороться с «хитрыми» ценниками на продукты

Из-за несоблюдения ГОСТ со стороны продавцов потребители ежегодно теряют до триллиона рублей.

В России готовят новые правила фасовки продовольственных товаров.

Продавцов могут обязать указывать не только цену за упаковку, но и стоимость в пересчете на килограмм, литр или десяток. Это поможет людям не переплачивать.

Причина в шринкфляции. Это когда в упаковке меньше продукта, а цена остается прежней, например, девять яиц вместо десяти.

Стандартные фасовки определяет ГОСТ, но соблюдать его никто не обязан, чем активно пользуются недобросовестные продавцы. Эксперты подсчитали, что из-за таких уловок россияне ежегодно теряют до триллиона рублей.

