Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное Копье»

Крупнейший авианосец USS Gerald R. Ford с военным контингентом в течение нескольких дней прибудет к берегам Венесуэлы.

США объявили войну наркокартелям западного полушария. По приказу Дональда Трампа, глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале военной операции под названием «Южное копье». Он отметил, что цель американских военных - это защита страны и ликвидация «наркотеррористов».

Впрочем, определенные меры якобы против картелей Вашингтон начал принимать еще раньше. За последние месяцы армия США уничтожила около 20 катеров у побережья Латинской Америки. Причем, без каких-либо доказательств того, что в них провозились запрещенные вещества.

Более того, Белый дом обвинил в наркотрафике власти Венесуэлы. И, похоже, Вашингтон готовится к полноценной войне против Каракаса. Как пишут СМИ, прямо сейчас к берегам латино-американской страны идет авианосец «Джеральд Форд». Он прибудет на место уже в ближайшие дни.

