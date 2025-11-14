В Красногорске задержан подозреваемый по делу об обрушении «Снежкома»

Фото, видео: 5-tv.ru

В подмосковном Красногорске задержан подозреваемый по делу об обрушении «Снежкома». Это начальник строительного участка организации, которая отвечала за снос горнолыжного комплекса.

Его подозревают в нарушении правил безопасности при проведении демонтажа. Во время допроса мужчина полностью признал вину.

В результате обрушения пострадали три человека, а общий ущерб составил 100 миллионов рублей. Повреждения получили соседние дома и десятки припаркованных рядом машин.

