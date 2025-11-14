В Красногорске задержан подозреваемый по делу об обрушении «Снежкома»
В результате обрушения пострадали три человека, а общий ущерб составил 100 миллионов рублей
В подмосковном Красногорске задержан подозреваемый по делу об обрушении «Снежкома». Это начальник строительного участка организации, которая отвечала за снос горнолыжного комплекса.
Его подозревают в нарушении правил безопасности при проведении демонтажа. Во время допроса мужчина полностью признал вину.
В результате обрушения пострадали три человека, а общий ущерб составил 100 миллионов рублей. Повреждения получили соседние дома и десятки припаркованных рядом машин.
