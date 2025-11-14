«Женщины с плетью»: Анфиса Чехова рассказала, как попала в кино

Фото, видео: www.globallookpress.com/Belkin Alexey; 5-tv.ru

Телеведущей всегда приходилось доказывать, что она что-то из себя представляет.

Актриса и телеведущая Анфиса Чехова призналась, что попала в кино через постель. Об этом знаменитость рассказала корреспонденту 5-tv.ru на церемонии награждения премии «Этичный блог» в Госдуме.

«Я и до этого снималась в кино, но роли-то были маленькие, а сейчас роли побольше. Да, согласна, так получилось. Наконец-то в кои-то веки хоть что-то в моей жизни пришло через постель. И благо, что эта постель не с нелюбимым мужчиной, как это часто бывает у киноактрис, а с моим женихом и будущим мужем, которого я всем сердцем люблю», — заявила селебрити.

Кроме того, Чехова отметила, что ее будущий муж продюсер Александр Златопольский стал первым мужчиной в ее жизни, который увидел в ней талант драматической актрисы.

К тому же телеведущая заявила и то, что ей в жизни ничего не доставалось легко. По ее словам, она всегда доказывала всем вокруг, что чего-то стоит. То же касалось и кастингов на роль телеведущей в различных передачах.

«Мне в целом никогда ничего легко не доставалось… Я хорошо знаю свой гороскоп и поэтому ничего неожиданного для меня нет. <…> Мне нужно было всегда всем доказывать, что я чего-то из себя представляю. С самых первых дней своей жизни», — призналась актриса.

По словам Чеховой, в ее жизни было всего несколько случаев, когда создатели программ держались за нее и «мечтали клонировать», чтобы она вела как можно больше шоу.

