«Мне стыдно»: рэпер Obe1Kanobe раскаялся в содеянном в суде

Музыканта обвиняют в производстве наркотиков.

Рэпер Никита Вартиков, более известный под псевдонимом Obe1Kanobe, которого обвиняют в производстве наркотиков, признал свою вину и раскаялся в содеянном. Об этом сообщило ТАСС, ссылаясь на последнее слово артиста во время заседания суда.

«Я признаю свою вину, искренне сожалею и раскаиваюсь в содеянном. Мне стыдно за всю эту ситуацию, ведь я подвел своих близких. Я осознаю, что поступил неправильно и нарушил закон, но прошу дать мне второй шанс доказать всем, что я изменился. Мне стыдно, но я умоляю назначить мне любое наказание, не связанное с лишением свободы», — заявил музыкант.

Кроме того, рэпер сообщил, что 4 декабря у него запланирована свадьба в СИЗО. По его словам, он готов исправиться ради нее.

Намерение зарегистрировать брак подтвердила и невеста Анна Пантелеева во время допроса. Женщина подчеркнула, что они с Вартиковым до его задержания посещали спортивный зал и ходили в рестораны. Невестка также сообщила, что она знала о пристрастии музыканта к запрещенным веществам, однако оценила его поведение положительно.

Рэпера обвиняют в покушении на сбыт наркотиков. Дело началось в марте 2025 года с того, что в квартире, которую арендовал Вартиков, правоохранители обнаружили самодельный парник для выращивания конопли. Изначально следствие заявило о 22 горшках с растениями, похожими на каннабис. Однако позднее количество горшков снизилось до семи. В отношении рэпера возбудили уголовное дело по статье 30 (приготовление к преступлению) и статье 228.1 (производство наркотиков) УК РФ.

