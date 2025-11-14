«Парень себе жизнь загубил»: что известно о поджоге кинотеатра в ТЦ «Авиапарк»

Фото, видео: ВКонтакте; 5-tv.ru

Зачем 16-летний подросток поджег кинотеатр?

Вечером 13 ноября 16-летний парень пронес канистру с бензином и устроил поджог в кинозале московского торгового центра «Авиапарк». О том, что известно о случившемся на данный час — в материале 5-tv.ru.

Посетители: «Никаких оповещений»

Первые сообщения о поджоге в кинотеатре стали поступать от посетителей около 23:00 по мск 13 ноября. Очевидцы сообщили, что во время пожара не сработала пожарная сигнализация и им пришлось самостоятельно узнавать, что происходит.

«Кстати, что самое интересное — никаких оповещений (Не было. — Прим. Ред.), нихрена вообще: что выходите, спасайтесь, ребята, там экстренная ситуация, аккуратность соблюдайте… Просто какое-то раздолбайство от системы безопасности „Авиапарка“. Это просто ужас какой-то», — негодуют посетители кинотеатра.

Другой очевидец рассказал, что охранники долго не сообщали о пожаре. При этом в кинозале прекратили показ видео, но звук все еще работал. О произошедшем люди узнали только после того, как один из зрителей вышел в коридор, чтобы выяснить, что случилось.

«Больше всего нас беспокоит… то, что во время… чрезвычайного происшествия во всех залах просто заслонили шторкой окошко, через которое идет трансляция кинофильма… Не включили сигнал тревоги, не включили свет. Просто люди продолжали сидеть в залах и не понимать, что происходит… Думая, что это какая-то техническая неполадка», — отметил мужчина.

Кто же поджигатель?

Посетители кинотеатра потом узнали, что поджог устроил 16-летний парень. Он пронес канистру с бензином в один из залов кинотеатра в черных пакетах для мусора.

«Никто не оповестил, не включил свет! Мы стали выходить и узнавать, что произошло. Оказывается, вот этот 16-летний паренек пришел с канистрой горючего и поджег зал. Его быстро скрутили и теперь ему светит восемь лет!» — подчеркнула одна из посетителей.

Очевидцы рассказали, что всю информацию получали самостоятельно. Так, один из зрителей узнал, что подросток получил две с половиной тысячи рублей для покупки бензина.

По словам посетителей кинотеатра, сначала школьника задержала служба безопасности торгового центра. Затем приехали сотрудники МВД и начали допрос злоумышленника. В то же время пожарные прибыли на место ЧП уже после полиции, когда охранники самостоятельно потушили огонь.

Официальные комментарии

Компания «Каро», которой принадлежит кинотеатр в ТРЦ «Авиапарк» подтвердила инцидент, однако от более подробных комментариев отказалась.

При этом уже начали реагировать и государственные органы. Установление обстоятельств случившегося взяла под контроль Савеловская межрайонная прокуратура города Москвы.

В ведомстве также уточнили, что подросток действовал по указаниям неизвестных лиц.

«По предварительным данным, 16-летний подросток, следуя телефонным указаниям неизвестных, пронес в кинотеатр канистру с легковоспламеняющейся жидкостью и поджег», — отметили в прокуратуре.

Кроме того, по сообщениям ведомства, пострадавших в результате поджога нет.

Родители: «Все было нормально»

Для родителей поступок сына стал шоком. Отец парня рассказал, что утром сын ушел в школу, однако уже тогда он начал вести себя странно — скупо отвечал на вопросы в переписке. Уже позднее родители узнали, что их сын сел в незнакомую машину и куда-то уехал. Об этом им рассказали друзья задержанного.

«У него все было нормально, вроде предпосылок никаких не было. В школе учился более-менее нормально. Мы в шоке, если честно», — признался отец парня.

Мужчина отметил, что ранее обратился в полицию с заявлением о пропаже ребенка. Сейчас же родители задержанного находятся в отделении МВД.

