Минобороны РФ показало, как нашли военные работают и решают боевые задачи в Днепропетровской области.

Воздушной разведкой группировки войск «Восток» в лесополосах Днепропетровской области были обнаружены блиндажи, замаскированные позиции, точки наблюдения противника и места размещения живой силы ВСУ. Экипажи танков Т-80БВМ, оснащенные защитными решетчатыми экранами, выдвинулись на заранее подготовленные рубежи и открыли огонь фугасными 125-мм снарядами по основным укрытиям, входам в блиндажи и выявленным огневым точкам противника.

Первая серия разрушила наблюдательные позиции и перекрытия. Повторными выстрелами обрушены ходы сообщения, подавлены точки ведения огня, поражены находившиеся в укрытиях военнослужащие ВСУ.

Для исключения ответного удара экипажи меняли позиции, выполняя обманный маневр. В результате выполнения огневой задачи уничтожены блиндажи и огневые точки ВСУ, что позволило штурмовым группам группировки войск «Восток» продвинутся и закрепиться на новых рубежах.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

