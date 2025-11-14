Блогера Елену Кристал избили во время проверки салона красоты в Петербурге

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

По словам владельца заведения, девушка изначально была настроена снять провокационное видео.

В Петербурге скандал, главной героиней которого стала блогер Елена Кристал. В соцсетях она стала известна благодаря своим разоблачениям салонов красоты, где оказывают некачественные или откровенно опасные услуги. И вот теперь ее очередной визит окончился в отделении полиции. Корреспондент «Известий» Тимур Ширгалеев поговорил с народным ревизором.

Пришла навести красоту, а уехала с синяками. Петербурженка Елена Пулева утверждает, в салоне красоты на проспекте Обуховской Обороны ее избили. Причем началось все с безобидного вопроса о наличии лицензии. Девушка попросила показать документы, разрешающие медицинские манипуляции, но встретила активное сопротивление.

«Я сидела ждала полицию, я вызвала полицию. Приехал мужчина, избил меня и украл мою камеру, на которую я все это снимала», — рассказала блогер Елена Пулева.

Дорогую камеру стоимостью 85 тысяч рублей выхватил мужчина, который представился собственником помещения. По его словам, скандальная посетительница изначально была настроена снять провокационный контент. Ворвалась в салон и повредила оборудование.

Илья уверяет, просто защищал свой бизнес. Но в пылу конфликта, похоже, не рассчитал силы. Досталось даже съемочной группе.

Елена Кристал, под таким именем ее знают подписчики, уже не первый раз оказывается в центре скандала. Она регулярно устраивает проверки салонов красоты, ищет нарушения и выкладывает разоблачения в сеть.

Очередной конфликт лег в основу нового выпуска. Часть зрителей готова оплачивать доступ к закрытому каналу: за 385 рублей в месяц можно первыми увидеть самые «горячие» проверки. Сколько человек платит — блогер не раскрывает, но, судя по активности, контент пользуется спросом.

По словам Елены, этот салон она выбрала не случайно. На сайте действительно отсутствовала юридическая информация: нет сведений о лицензии и ответственном лице, хотя услуги преподносились как медицинские. После проверки блогера эта строка с сайта исчезла, но доказательства остались.

«Я полагаю, что к деятельности салона красоты возникнут вопросы у прокуратуры, Роспотребнадзора и полиции. И если подтвердятся факты ведения медицинской деятельности без соответствующей лицензии, этот салон может быть привлечен к административной ответственности, вплоть до приостановления деятельности до 90 суток или вообще запрета таковой», — отметил адвокат Николай Кошман.

После потасовки Елена обратилась к врачам, у нее зафиксированы ушибы и гематомы. Полиция, по словам девушки, на месте заявление у нее не приняла, направили в отдел. Теперь оба участника конфликта намерены писать друг на друга заявления. Кто из них говорит правду — решат следователи.

А в салоне на проспекте Обуховской Обороны сегодня неожиданно выходной. Хотя, по графику, работать должны были как обычно.

