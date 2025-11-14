Опытный педагог: учитель в Приморье замахивался стулом и заклеил рот ученику

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

В одной из школ Артема разгорается скандал, после того как были обнародованы кадры издевательств учительницы математики над детьми. Судя по возрасту, педагог опытный. Но это не мешает ей замахиваться на семиклассников стульями и даже заклеивать рты скотчем. Причем она прекрасно знает, что в классе установлены камеры.

По словам представителей родительского комитета, директор школы на жалобы никак не реагировал. Зато после публикации в соцсетях, прокуратура обратила внимание на происходящее на уроках и начала проверку.

