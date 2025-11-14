За 2,5 тысячи рублей: устроивший пожар в ТЦ «Авиапарк» подросток следовал «телефонным указаниям»

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Шестнадцатилетний парень пронес в зал кинотеатра канистру с бензином.

Неизвестные лица были «кураторами» 16-летнего подростка, который пытался поджечь кинотеатр в московском ТРЦ «Авиапарк». Об этом сообщили в Савеловской межрайонной прокуратуре столицы.

Фото: Telegram/Анастасия Попова | Психолог 3.0/psy_popova

Ведомство взяла под контроль установление всех деталей обстоятельств случившегося. Больше никаких деталей о личности правонарушителя и его «кураторов» правоохранители не приводят.

«По предварительным данным, 16-летний подросток, следуя телефонным указаниям неизвестных, пронес в кинотеатр канистру с легковоспламеняющейся жидкость и поджег», — говорится в сообщении прокуратуры.

Уточняется, что никто от действий парня не пострадал. Известно, что он был задержан.

Сеть-владелец кинотеатра «Каро» инцидент подтвердила, однако от комментариев воздержалась.

По словам очевидцев, с которыми удалось побеседовать на месте, после задержания полиция допросила подростка. Собеседник 5-tv.ru услышал, что молодому человеку предложили вознаграждение в размере 2,5 тысячи рублей за то, чтобы он пронес в кинозал приобретенную самостоятельно канистру с бензином.

Мужчина добавил, что информацию о поджоге очевидцы получили самостоятельно, а объяснений от сотрудников ТЦ не поступало.