«Прорывной»: Беловол дала высокую оценку закону о развитии виноделия в РФ

Беловол: закон о развитии виноградарства и виноделия стал прорывным

Она недавно стала новым председателем правления Ассоциации виноградарей и виноделов.

Закон о развитии виноградарства и виноделия, вступивший в силу в 2020 году, стал прорывным для российской винодельческой отрасли. Об этом сообщила новый руководитель правления Ассоциации виноградарей и виноделов (АВВР) Жанна Беловол в рамках IV Российского винодельческого форума.

«Я хочу сегодня от имени всех людей, которые выращивают виноград и делают прекрасное вино, поблагодарить всех, кто принимал активнейшее участие в самом начале написания 468 закона „О развитии виноградарства и виноделия в Российской Федерации“. Это уникальный, прорывной закон, который позволил нам ощутить себя нужными, полезными», — отметила председатель АВВР.

Кроме того, Беловол поблагодарила президента России Владимира Путина за поддержку этого закона.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев указал на высокий потенциал для развития виноделия в РФ. По итогам 2025 года ожидается прирост площадей еще как минимум на 5 тысяч гектаров.

