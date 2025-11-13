Мерц попросил Зеленского принять меры против выезда молодых украинцев из страны

Фото: Reuters/Alina Smutko

Мужчины данной категории должны проходить военную службу.

Меры против выезда молодых жителей Украины из страны попросил принять канцлер Германии Фридрих Мерц у главы киевского режима Владимира Зеленского. Это он высказался во время своего выступления на конгрессе в Берлине.

По его словам, он запросил у Зеленского, чтобы данная категория граждан не возвращалась «в большом и всевозрастающем числе в Германию».

Мерц отметил, что, по его мнению, мужчины в молодом возрасте нужны Украине, чтобы проходить военную службу. При этом Германия, как подчеркнул канцлер, собирается создать систему социальных выплат так, чтобы мотивация к трудоустройству повысилась больше, чем стремление оставаться получателем пособий.

Ранее, писал 5-tv.ru, на Украине началась подготовка к мобилизации женщин. По законам страны, в 2025 году призывать могут военнообязанных мужчин от 25 до 60 лет, которых признают годными по медицинским комиссиям, не имеющих отсрочек. К тому же мужчин старше 50 лет призывать могут по решению Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

