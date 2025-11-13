В Калифорнии убили заставлявшего сотрудников отжиматься по 500 раз директора

Фото: www.globallookpress.com/Michael Ho Wai Lee

По делу осудили четырех мужчин, которые не признали свою вину.

Генерального директора технологической компании Тушара Атре убили в 2019 году в Калифорнии в связи с тем, что он заставлял своих сотрудников отжиматься по 500 раз за каждую зарплату. Об этом написали в журнале People, ссылаясь на заявления присяжных.

В издании отметили, что 50-летнего Атре похитили из его дома в Санта-Крузе 1 октября 2019 года. Позднее его тело обнаружили в горах. На трупе были многочисленные ножевые ранения, а также отверстие от огнестрельного оружия в затылке.

Спустя семь месяцев после убийства арестовали четверых подозреваемых. Ими оказались Стивен Линдси, Калеб Чартерс, его брат Куртис Чартерс и сообщник Джошуа Кампс. Уточнялось, что признавших вину среди них не было.

В начале 2025 года мужчин осудили за убийство первой степени по итогам отдельных судебных процессов, как пояснили в People.

