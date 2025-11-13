Дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста сделала пирсинг на пальце

Фото: Instagram*/northwsst

Дочь американской модели Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста, Норт Уэст, сделала пирсинг на пальце. Подросток опубликовала соответствующие фото в своих социальных сетях.

На фото видно два украшения, вживленных прямо в кожу пальцев. Такой вид пирсинга является довольно опасным, большинство салонов не станут делать такие проколы даже 18-летним, не говоря уже о 12-летних детях.

Подписчики разделились на два лагеря: одни посчитали, что девочка так самовыражается, а другие критиковали звездную маму за то, что она позволила дочери пойти на такую процедуру.

«Вот что бывает, когда ты пытаешься быть своему ребенку лучшим другом, а не взрослым», — написал один из критиков.

Модель Ким Кардашьян вышла замуж за рэпера Канье Уэста в 2014 году, у пары четверо детей — дочери Норт и Чикаго и сыновья Сейнт и Псалм. Супруги официально развелись в марте 2023-го.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.