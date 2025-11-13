Пострадавший при взрыве в Красногорске мальчик находится в стабильном состоянии
Фото: Telegram/Воробьёв LIVE/vorobiev_live
Медики продолжают наблюдать за ребенком.
Состояние мальчика, пострадавшего в результате взрыва денежной купюры в Красногорске, по-прежнему стабильное. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
По словам источника, утром у школьника была перевязка с использованием седации. Сотрудники медицинского учреждения продолжают давать мальчику обезболивающие лекарства.
Ранее мальчик, проходя вдоль жилого дома в Красногорске, поднял с земли взрывное устройство — оно было замаскировано под подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой денежной купюрой. После этого произошла детонация.
У ребенка были диагностированы разрывы мягких тканей, а также повреждения пальцев кисти. Врачам пришлось ампутировать часть пальцев пострадавшего. Специалисты работают над тем, чтобы ускорить заживление ран и максимально восстановить функции руки.
Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по статье «покушение на убийство».
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что у пострадавшего при взрыве в Красногорске мальчика сохраняется болевой синдром. Ребенку предстоит долгая реабилитация и восстановление.
