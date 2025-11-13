В Таиланде турист купил «чудо-масло» на рынке и потерял более 350 тысяч рублей
The Thaiger: В Таиланде турист купил масло для волос и потерял 375 тысяч рублей
Фото: EPA/ТАСС
Когда мужчина раскусил обман, было уже поздно.
В Паттайе турист из Германии стал жертвой мошенничества и потерял более 140 тысяч бат после покупки пяти бутылок так называемого «чудодейственного растительного масла» для ухода за волосами. Об этом сообщает The Thaiger.
Пострадавший, 52-летний мужчина, подал заявление в полицейский участок вечером 12 ноября. Он рассказал, что во время прогулки к нему подошел мужчина и предложил купить «чудодейственные» масла, обещавшие сделать волосы густыми и блестящими. Турист согласился приобрести пять бутылок.
По словам немецкого туриста, он сначала думал, что общая стоимость составит четыре тысячи бат (около десяти тысяч рублей) и передал мошеннику свою кредитную карту для оплаты. Однако с карты было списано четыре тысячи евро (375 тысяч рублей).
«Я понял, что с меня взяли слишком много, только после того как мошенник ушел», — сообщил пострадавший.
Местные СМИ отмечают, что подобные мошеннические схемы в Паттайе встречаются часто. Иногда жертвы возвращают свои деньги через полицию, но многие предпочитают не подавать жалобы.
Ранее, 10 ноября, аналогичной схемой стал жертвой австралиец. Его заманили в магазин трав в торговом центре Baywalk и убедили купить два флакона «чудодейственного растительного лекарства» за 13,5 тысяч бат (около 33 тысяч рублей).
