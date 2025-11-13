Силы ПВО за два часа уничтожили 14 украинских дронов над территорией России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Атаки произошли с 16:00 до 18:00 по Москве.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 14 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России за два часа. Об этом сообщили в Минобороны России в Telegram-канале.

«С 16:00 до 18:00 по Москве дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указано в публикации.

Известно, что уничтожены два украинских беспилотника над Курской областью, а также 11 дронов над акваторией Черного моря. Один беспилотник сбили над Крымом.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ освободили Синельниково в Харьковской области и Даниловку в Днепропетровской.

