Захарова предложила властям Франции попробовать помыться в ответ на обвинения

Фото: Reuters/Guillaume Horcajuelo

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Генштаб европейской страны постоянно меняет свое мнение по отношению к России.

Французским властям следует помыться после обвинения России в том, что она распространяет фейки о клопах в европейской стране. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.

По словам дипломата, генштаб Франции постоянно меняет свою позицию относительно обвинений РФ.

«Французский генштаб устами, прости Господи, Мандона (начальник Генштаба французских вооруженных сил генерал Фабьен Мандон. — Прим. ред.), нас обвинял в том, что они есть. А теперь Макрон (президент Франции Эммануэль Макрон. — Прим. ред.) утверждает, что это были наши не клопы, а фейки?» — подчеркнула Захарова.

К тому же Захарова уточнила, не пробовали ли власти Франции помыться, так как это, вероятно, поможет «и от нательных паразитов, и от неврозов».

До этого Макрон в ходе общения с читателями издания Dépêche в Тулузе высказал обвинения в сторону России в распространении фейков о полчищах постельных клопов во Франции. Он отмечал, что РФ якобы придумала «миллионы русских фейковых аккаунтов», которые подробно обсуждали данную тему на просторах соцсетей, хотя о проблеме этих насекомых в стране писали и крупные французские СМИ.

В свою очередь Мандон назвал сообщения со стороны РФ о нашествии паразитов примером «дестабилизирующего действия». Он призвал французскую нацию к «моральному перевооружению».

Об ухудшении ситуации с постельными клопами во Франции сообщалось в начале июля 2025 года. Специалисты предупреждали о возникновении высокой заболеваемости из-за активного смешения популяций в летний период.

Ранее, писал 5-tv.ru, Макрон обвинил Россию в «информационной войне» из-за клопов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.