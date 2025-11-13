Фото: www.globallookpress.com/marco iacobucci

Венгрию при премьер-министре назвали одной из беднейших стран Евросоюза.

Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану после того, как он отказался давать Киеву деньги из-за коррупционного скандала, нахамил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий. Соответствующие высказывания он опубликовал в соцсети X.

По словам Тихого, Украина не собирается прислушиваться к замечаниям о коррупции от политика европейской страны, который сам якобы не раз был задействован в таких же скандалах и при котором государство «стало одним из беднейших в Евросоюзе».

До этого Орбан отказался спонсировать Украину после коррупционного скандала и провокаций главы киевского режима Владимира Зеленского. К тому же он призвал Евросоюз (ЕС) прекратить давать деньги Киеву и понять, что помощь европейцев по финансовой части идет на пропитание членов украинского правительства.

Накануне Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) раскрыло схему отмывания денег в энергетическом направлении, через которую прошло примерно 100 миллионов долларов. Также стало известно, что в рамках дела о коррупции в энергетической сфере обвинения предъявили семи лицам, среди которых один из ближайших соратников Зеленского Тимур Миндич.

Ранее, писал 5-tv.ru, Зеленский потребовал отставки министров энергетики и юстиции.

