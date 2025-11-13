Разыскиваемого Интерполом россиянина депортировали с Филиппин

Фото: www.globallookpress.com/Rouelle Umali

Захара Зверева, обвиняемого в многомиллионном мошенничестве, доставили в Москву.

Филиппины депортировали в Россию Захара Зверева, объявленного в международный розыск по инициативе Генпрокуратуры РФ. Об этом сообщает официальный сайт Генеральной прокуратуры России.

«Сегодня в аэропорту города Манилы фигурант передан представителям российского бюро Интерпола для доставки в Москву», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Преступник, обвиняемый по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), скрывался от следствия с мая 2023 года.

По данным Генпрокуратуры, Зверев организовал преступную группировку, участники которой вводили жертв в заблуждение, представляясь сотрудниками банков или правоохранительных органов. Их деятельность нанесла ущерб россиянам на сумму свыше трех с половиной миллионов рублей.

Это уже второй случай за последние месяцы, когда российским властям удалось вернуть на родину подозреваемого в крупном мошенничестве.

Ранее, 21 августа, по запросу Генпрокуратуры России из Коста-Рики экстрадировали Камала Кимпаева, обвиняемого в мошенничестве и легализации преступных доходов в размере почти 830 млн рублей. Уточнялось, что Кимпаев скрылся от следствия в октябре 2022 года и был объявлен в международный розыск.

