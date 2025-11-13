Мерц и Зеленский обсудили коррупционный скандал в украинской энергетике

Фото: www.globallookpress.com/Pool /Ukrainian Presidentia

Канцлер Германии призвал Киев к действиям после громких арестов и отставок.

Канцлер Фридрих Мерц сегодня провел телефонный разговор с лидером киевского режима Владимиром Зеленским на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике вышел на уровень международных переговоров. Об этом сообщает сайт правительства ФРГ.

Мерц в ходе телефонного разговора с Зеленским 13 ноября обсудил расследование этого дела, которое уже привело к арестам и отставкам высокопоставленных чиновников.

«Канцлер Фридрих Мерц сегодня провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент Зеленский проинформировал его о коррупционных расследованиях в отношении членов его правительства», — опубликовал новость сайт правительства ФРГ.

Зеленский заверил партнера, что Киев намерен сохранить долгосрочную поддержку независимых антикоррупционных структур. В ответ Мерц подчеркнул, что Берлин ожидает от украинских властей решительных действий по борьбе с коррупцией.

Поводом для срочных переговоров послужили события 11–12 ноября.

Ранее НАБУ предъявило обвинения семи лицам по делу о коррупции в энергетике — преступная группа получала 10–15% от стоимости контрактов «Энергоатома», а через киевский бэк-офис было легализовано около сотни миллионов долларов.

Уже 12 ноября премьер-министр Юлия Свириденко отстранила от обязанностей министра энергетики Германа Галущенко. Суд арестовал директора по безопасности «Энергоатома» Дмитрия Басова с правом залога в миллион долларов, а министр Светлана Гринчук подала заявление об отставке.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался финансово помогать Украине после коррупционного скандала.

