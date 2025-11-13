В России 15 регионов освободят от почти 28 млрд рублей задолженности

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Общий объем госдолга субъектов в начале 2025 года составлял 3,15 триллиона рублей.

В рамках программы региональной поддержки, инициированной президентом России Владимиром Путиным, спишут около 28 миллиардов рублей задолженности у 15 регионов России. Об этом стало известно из сообщения на сайте правительства страны.

Среди этих субъектов Дагестан, Чечня, Хакасия, Карелия, Забайкальский и Ставропольский края, а также Ивановская, Калининградская, Омская, Псковская и Смоленская области.

По информации источника, такое распоряжение уже было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным на заседании кабинета министров.

«До конца 2025 года еще 15 российским регионам будет списано до двух третей задолженности по бюджетным кредитам на общую сумму 27,9 миллиарда рублей», — отметили в сообщении.

Оставшиеся в распоряжении средства субъекты государства смогут вложить в улучшение инфраструктуры, сферы ЖКХ, отправить их на закупку общественного транспорта, а также на переселение граждан из аварийного жилья.

Данными инструментами в текущем году воспользовались больше половины российских субъектов. Оставить на местах получилось почти 200 миллиардов рублей.

Правительство по поручению Путина утвердило правила списания регионам части предоставленных им бюджетных кредитов в начале 2025 года. В Минфине оценивали, что объем высвобожденных средств составит в 2025–2029 годах 1,1 триллиона рублей. При этом общий объем государственного долга регионов на 1 января 2025 года составлял 3,15 триллиона рублей.

