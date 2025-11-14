В Европе не знают, что делать с Киевом на фоне коррупционного скандала

Фото, видео: www.globallookpress.com/Anastasiia Smolienko; 5-tv.ru

Зеленский не заступается людей из своего окружения, а лишь вводит против них санкции.

О том, что делать с Киевом, сейчас ломают голову даже его западные союзники.

Они пристально следят за развитием событий вокруг друзей Зеленского, которые один за другим бегут из страны после коррупционного скандала. И что самое характерное, сам глава режима даже не пытается заступаться за свое окружение. Сегодня он ввел против них санкции, чтобы отвести от себя подозрения. Правда, они все равно остались. Почему — расскажет корреспондент «Известий» Александр Надсадный.

Похоже, что огонек подожженного фитиля энергетического коррупционного скандала подбирается к трону Зеленского. Этот дым уже заметили западные СМИ, позволив опубликовать на своих передовицах резкие эпитеты в адрес украинского президента, что было бы невозможно без отмашки сверху.

Похоже, что борьбу с коррупцией под руководством Зеленского Запад начал ставить под сомнение — вместе с его репутацией и политической карьерой.

«Только взгляните на события вчерашнего дня: позолоченный унитаз, миллионы долларов, завернутые в пленку, отставки министра энергетики и министра юстиции. Проводятся расследования в ближайшем окружении господина Зеленского. Мы имеем энергетические сделки на сотни миллионов, миллиарды, а также „откаты“ в размере 10-15%, висящие в воздухе», — заявил депутат Европарламента от правой Австрийской партии свободы Гаральд Вилимски.

Европейский Союз в шоке. На существование Украины потрачено 200 миллиардов, а в планах финансирование еще на 400 миллиардов. И это при том, что Европе самой не хватает: социальные проекты замораживаются, экономика рушится, инфляция растет. Но в стане евродепутатов, даже на фоне коррупционного скандала, согласия нет.

«Конечно, Украине придется постоянно работать над реформами, укрепляя все части своего общества, что также относится к антикоррупционной части общества, но не должно быть никаких сомнений в том, что за Украиной стоит сильная европейская поддержка», — сказала министр экономики Дании Стефани Луз.

Теперь понятно, что европейские финансы пошли не на войну, а на личные счета коррупционеров из верхнего эшелона власти. Все фигуранты громкого дела, как на подбор, золотой запас нации и ближний круг Зеленского.

«Что же хочет Брюссель сделать сейчас? Направить больше денег Украине, Зеленскому, ближайший круг которого, как выяснилось, заправляет масштабной коррупционной сетью. Время положить конец этому безумию. Мы должны прекратить посылать деньги европейских граждан Украине», — написал на своей странице в соцсети Х министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Пока коррупция шагает по Украине, бизнесмен Тимур Миндич покинул страну и улетел в сторону Земли обетованной, буквально накануне визита следователей. А позже появился указ за подписью Зеленского, что Миндичу так можно, ведь он гражданин Израиля. Как и его подельник, господин Цукерман. Украинских паспортов у них будто бы и вовсе не было.

Чтобы не волновать общественность, Зеленский ввел санкции против сбежавших коррупционеров. Правда, всего на три года, а не на десять, как предлагало правительство. И это при том, что он щедро раздает пожизненные санкции российским общественным деятелем за невинные действия. Тут же вновь затянул перед Западом свою любимую песню про деньги, без которых им не жить.

«И, конечно же, нам нужно финансировать производство беспилотников, которое огромно. Нам нужно его финансировать, а дополнительных денег у нас нет. И это так. И это справедливо — я думаю, они начали эту войну и хотят ее продолжать. Поэтому им придется платить», — заявил Зеленский.

Платить по счетам рано или поздно придется и Зеленскому. А на Украине в разгаре коррупционных дел никто не хочет быть министрами, сообщила газета Washington Post.

Криминальный скандал, как паровоз, набирает обороты, а украинские власти уже вжали головы в плечи, в ожидании, что скажет большой брат, президент США Дональд Трамп, по поводу расхищения выделяемых средств.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.