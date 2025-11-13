Захарова согласилась со словами Орбана о «военной мафии» на Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Дипломат отметила, что Зеленский и киевские власти являются инструментом в руках преступной системы.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал точное определение коррупционному скандалу, который происходит на Украине, назвав его «военной мафией». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Совершенно точное определение — военная мафия. Это не только воровство денег и коррупционные связи киевского режима. Это международный конгломерат, многоголовая кровавая гидра, опутавшая планету и перекачивающая деньги из карманов налогоплательщиков в западных странах в карманы их элит», — говорится в публикации дипломата.

Кроме того, Захарова отметила, что глава киевского режима Владимир Зеленский и украинские власти являются инструментом в руках целой преступной системы. При этом Еврокомиссия (ЕК), Демократическая партия США и НАТО выступают в роли механизма и обеспечивают функционирование этой самой системы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Орбан отказался финансово помогать Украине в связи с коррупционным скандалом. Страна не потерпит «никаких финансовых требований и шантажа» со стороны Зеленского.

