Волей случая: Германия вводит призыв по жеребьевке

Обязательная воинская служба была отменена в 2011 году.

Фракции блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии в Бундестаге достигли компромисса по законопроекту о новой модели военной службы. Об этом сообщает газета Bild.

Согласно информации издания, мужчины определенного возраста обязаны будут проходить медицинское освидетельствование. Набор в армию планируется на добровольной основе. Однако, если же добровольцев окажется недостаточно для запланированного увеличения численности Бундесвера, то мужчины, прошедшие медосмотр, будут призываться по жребию.

Все детали законопроекта обсуждаются на внеочередных заседаниях.

Министерство обороны ФРГ стремится увеличить численность армии с примерно 183 тысяч до 260 тысяч человек к 2035 году. Правительство приняло законопроект Бориса Писториуса 27 августа о полностью добровольной службе. Однако в Бундестаге возникли разногласия из-за вопроса о возможном возвращении обязательного призыва, настаиваемого консерваторами ХДС/ХСС.

Обязательный воинский призыв в Германии был отменен в июле 2011 года, после чего страна перешла к профессиональной армии. Для примера, соседняя Польша сохраняет обязательную военную службу для мужчин, но сокращает число призывников, все больше переходя на контрактников. Чехия и Франция давно отменили призыв, оставляя военные службы полностью профессиональными, с акцентом на резервистов и добровольную подготовку.

