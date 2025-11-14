Иракли о пережитой клинической смерти: «Тьма, где ощущались сущности»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Певец поделился шокирующими подробностями о пережитом.

Певец Иракли не хотел возвращаться с «того света». В откровенном интервью на платформе VK Видео он поделился шокирующими подробностями пережитой клинической смерти.

История клинической смерти певца Иракли, которую он пережил в 24 года, известна публике, но в новом интервью артист впервые погрузил слушателей в самые сокровенные и пугающие детали того опыта, который навсегда изменил его восприятие жизни и смерти.

Оказавшись за гранью привычного мира, первым чувством артиста был не страх, а ошеломляющее неверие.

«Возникает такое ощущение: «Ущипните меня. Неужели это со мной происходит? Неужели это тот черный коридор, который описывается в квадриллионе информационных моментов?» — вспоминает Иракли.

Вопреки популярным сюжетам из кино, он не видел своего тела со стороны.

«Я просто был я. Но отсутствовало тело. Вот представь: ты не видишь тело и видишь окружающий мир, приблизительно то же самое», — поделился певец.

Его новое «Я» оказалось в темном пространстве, населенном пугающими созданиями.

«Сначала это было темное пространство, где ощущались сущности. Они иногда выходили на обозримое пространство. Мега противные. Никакой фильм ужасов не может воссоздать, никакой фантазии не хватит ни одному режиссеру или художнику, чтобы воссоздать противность, цвет, запах», — вспоминал Иракли.

Он признается, что описать их внешность словами невозможно.

«Это уродливое создание, которое ты понимаешь, что материально, ты его даже видишь. В обычной жизни ты его не видишь. Противно, такое ощущение, что душу выворачивает наизнанку», — отметил певец.

Единственным спасением в этом пугающем мире стала маленькая точка.

«Но появляется вот такая точка, такая точечка кораллового цвета, она дает какую-то надежду», — добавил Иракли.

Точка начала увеличиваться, и певец осознал, что это и есть тот самый «свет в конце тоннеля».

«Он действительно свет. В полном смысле этого слова — свет спасения, свет силы, любви. И с приближением вот этого пространства, где вот там переход должен произойти, все больше сил и уверенности, и ты понимаешь, что кто-то тебя оберегает. Кто-то отгоняет этих сущностей, как шавок», — отметил певец.

Войдя в это пространство, Иракли испытал чувство, которое невозможно выразить земными понятиями.

«Я не могу его описать одним словом. Это если бы любовь умножить на счастье, на радость, на благодать, умножить на самые счастливые моменты твоей жизни… все самое прекрасное, друг на друга умножь и еще умножь на бесконечность. Все равно — не передаваемое то состояние нахождения там. Я понимаю, что мне здесь так хорошо, что я не хочу, это — дом».

Именно тогда ему был задан ключевой вопрос: остаться или вернуться?

«Голос был очень такой грудной, обертонный, родной, прям отеческий голос», — описывает певец.

Принять решение было невыносимо сложно. В этот момент он увидел свою маму на земле, которая была в истерике, став свидетельницей его смерти.

«Я пытаюсь маме докричаться: «Мама, ты не понимаешь, вообще не стоит плакать, нет, стоп, здесь здорово, не имеет значение ничего. Ни деньги, ни материальное, ни квадратные метры, ни скандалы — вообще все, оказывается, пустое. Зря все пыжились», — вспомнил он.

Но выбор был неизбежен.

«Я не хочу уходить, здесь здорово. Но и маму одну оставлять невозможно», — думал он тогда.

Его решение было продиктовано любовью и ответственностью:

«Я должен вернуться все-таки, потому что мама не переживет этого. Я не могу жить сам в таких условиях, когда человеку будет там плохо. Это очень эгоистично».

После его слов возникла пауза. Было ощущение, что «там не были уверены, что я хочу вернуться назад». И тогда Иракли, желая подтвердить свое намерение, выдал самый что ни на есть человеческий аргумент.

«Я сказал: «У меня еще ни одного сольного альбома не выходило», - сказал он.

И в пространстве вечной благодати раздался смех.

«И там был смех, потому что настолько „земной“ аргумент был дан. Юмор там есть, представляешь?» — заключил певец.

В следующее мгновение он очнулся на кухне перед мамой. Путешествие закончилось, но осознание того, что есть нечто большее, и понимание истинных ценностей осталось с ним навсегда.

