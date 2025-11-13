«Это безобразие»: в Москве Гросси предупредили о последствиях его слов о ЗАЭС

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский

Дипломат обвинил российскую сторону в подрыве ядерной безопасности на станции.

Россия предупредила генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси о последствиях за содержащиеся в его докладах неприемлемые высказывания о ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, о том, что есть в докладе Гросси, говорить нельзя, поскольку эти данные противоречат общему пониманию ситуации между РФ и МАГАТЭ.

«Это безобразие. <…> Я встречался с генеральным директором на днях, с Гросси, и предупредил его, что, если такие вещи останутся в тексте, это будет иметь очень неприятные последствия», — подчеркнул он в эфире федерального телеканала.

При этом Ульянов напомнил, что в сентябрьском докладе главы МАГАТЭ были возмутительные положения для Москвы, в числе которых обвинения в подрыве ядерной безопасности на станции.

До этого, 7 ноября, Гросси заявил, что МАГАТЭ договорилось о локальном прекращении огня у ЗАЭС, чтобы стало возможным проведение ремонта. Глава агентства отметил, что введенный режим прекращения огня позволит начать работы по восстановлению электроснабжения от подстанции «Ферросплавная-1» до украинской энергосистемы.

В дальнейшем, 11 ноября, директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что локальное прекращение огня в районе Запорожской атомной электростанции закончилось после восстановления обеих линий внешнего энергоснабжения.

Ранее, писал 5-tv.ru, глава МАГАТЭ Гросси заявил о начале ремонта поврежденных линий Запорожской АЭС.

