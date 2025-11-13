Россия покажет новую линейку БПЛА Supercam на выставке в Дубае

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Российские беспилотники могут заинтересовать арабских заказчиков.

ГК «Беспилотные системы» под эгидой АО «Рособоронэкспорт» впервые покажет на форуме Dubai Airshow-2025 свою линейку беспилотных летательных аппаратов Supercam. Об этом заявили в Telegram-канале производителя.

На форуме в ОАЭ состоится премьерный полет абсолютно нового продукта — скоростного разведывательного БПЛА Supercam S18. Кроме того, в ходе авиашоу зрителям продемонстрируют флагманский беспилотник двойного назначения Supercam S350, конвертоплан Supercam SX350 и коптер Supercam X4.

Продукция «Беспилотных систем» востребована в различных секторах производства, а также в оборонной сфере. На гражданском рынке Supercam хорошо проявили себя на службе компаний нефтегазовой сферы, энергетики, агропромышленного комплекса и экологии.

У арабских заказчиков Supercam также могут оказаться востребованы — в ходе испытаний эти модели доказали, что могут использоваться в жарком климате. У них есть потенциальная сфера применения в странах Персидского залива — мониторинг инфраструктуры, нефтегазовых месторождений, обследование ЛЭП, пограничный и прибрежный контроль, а также другие задачи.

Ранее 5-tv.ru писал что в России создали войска беспилотных систем.

