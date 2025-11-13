Яну Троянову* заочно приговорили к восьми годам лишения свободы

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

Также актрисе назначили штраф в 250 тысяч рублей и запретили администрировать сайты.

Актрису-русофобку Яну Троянову* признали виновной по делу о призывах к терроризму и возбуждении ненависти. Второй Западный окружной военный суд заочно назначил ей восемь лет лишения свободы. Об этом 5-tv.ru сообщил один из участников процесса.

Кроме того, беглую артистку оштрафовали на 250 тысяч рублей и запретили ей администрировать сайты на протяжении четырех лет. Кроме того, 27 августа Трояновой назначили штраф в 45 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

Троянова была объявлена в международный розыск и заочно арестована по делу о возбуждении ненависти или вражды 9 декабря 2024 года. Сбежав во Францию, она публично высказывалась против России и специальной военной операции на Украине, публично поддерживала убийства россиян, в том числе маленьких детей. Также актриса обвиняла родину в своем алкоголизме.

* — включена в реестр иностранных агентов, а также внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ.