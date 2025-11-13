Председателем межпарламентской ассамблеи СНГ переизбрали Валентину Матвиенко

Фото: © РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Коллеги отметили особую вовлеченность и ответственность спикера Совета Федерации.

Спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко переизбрали на должность председателя совета Межпарламентской ассамблеи (МПА) государств-участников СНГ. Решение было принято во время заседания совета МПА СНГ в Душанбе.

Кандидатуру Валентины Ивановны предложил рассмотреть Председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали. По его словам, под руководством Матвиенко МПА СНГ стала центром создания модельных актов. При этом он указал на то, что деятельность Матвиенко выделяется особой вовлеченностью и ответственностью.

В подарок Валентине Матвиенко по итогам голосования передали букет из 21 белой розы. В свою очередь спикер Совета Федерации выразила благодарность коллегам за оказанное доверие. Она дала обещание продолжить укрепление отношений между государствами Содружества.

Данный пост Матвиенко занимает бессменно в период с 2011 года. По закону, главу совета Межпарламентской ассамблеи СНГ избирают сроком на год.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.