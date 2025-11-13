«Не все взрослые так поступают»: детям на борту парома показали порно
People: детям на борту парома показали порно в пассажирских залах
Фото: www.globallookpress.com/Peter Cripps
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Представители компании-перевозчика подтвердили инцидент.
На борту парома DFDS Transmanche, следовавшего из французской коммуны Дьепп в английский город Ньюхейвен, случайно включили порнофильм в пассажирских залах. Дети, увидев контент для взрослых, закричали от шока. Об этом сообщает People.
Инцидент произошел после того, как зрители посмотрели Гран-при Формулы-1 во время задержки рейса.
«Я подошел к стойке регистрации, чтобы сообщить, что выхожу, и попросить пересадить меня с автомобильного места на пассажирское, как вдруг из зоны отдыха с криками выбежали дети», — рассказал один из пассажиров.
Пассажиры отмечают, что ситуация создала суматоху на борту. По словам очевидцев, некоторые родители вышли из зала и попросили работника разобраться с телевизором. Они говорили, что на экранах транслируется «жестокое порно».
«Были родители, которые объясняли своим детям, что не все взрослые так поступают. Это было немного странно», — уточнил свидетель произошедшего.
Представители компании-перевозчика подтвердили инцидент и объяснили, что с их стороны ошибки не было.
«Во время задержки группа пассажиров спросила, можно ли посмотреть Гран-при Формулы-1 по телевизору в салоне. К сожалению, экипаж не знал, что после этой программы в эфире будет фильм для взрослых», — поделились в пресс-службе.
После сообщения пассажира канал был отключен, а доступ к нему на судне удален. Паромная компания принесла извинения и предложила компенсацию за неприятный инцидент, огорчение пассажиров и детей, а также за задержку рейса.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.