Женщина выиграла четыре миллиона рублей в лотерее из-за роковой ошибки

В штате Огайо (США) местная жительница по имени Нэнси неожиданно сорвала крупный выигрыш в лотерею из-за банальной ошибки. Об этом сообщает UPI.

Как рассказала женщина, она собиралась купить один билет, но случайно нажала не ту кнопку на терминале. Ошибка оказалась судьбоносной — именно этот билет принес ей 50 тысяч долларов, что эквивалентно примерно четырем миллионам рублей.

По словам Нэнси, полученные деньги она намерена потратить на улучшение жилищных условий: американка планирует построить пристройку к своему дому.

Любопытно, что примерно в то же время невероятная удача улыбнулась и жителю Карелии Владиславу Левоеву. Он выиграл в лотерею более 25 миллионов рублей, не угадав ни одного числа — редкий случай, предусмотренный правилами розыгрыша.

Ранее житель Москвы стал обладателем крупного выигрыша в размере более 36 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «Столото».

Согласно опубликованным данным, суперприз в сумме 36 505 172 рубля достался москвичу по итогам 335911-го тиража лотереи «Рапидо Про». Победитель признался, что при заполнении билетов всегда выбирал одни и те же числа — даты рождения свои и членов семьи.

Мужчина добавил, что годами придерживался этой привычки и верил, что выбранная комбинация когда-нибудь сыграет. В итоге именно постоянство и принесло ему долгожданную удачу.

