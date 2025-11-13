В Госдуме определили национальность Чебурашки и поспорили об апельсинах

Фото: Кадр из мультфильма «Чебурашка», реж.: Роман Качанов, 1971г.

Во время обсуждения бюджета депутаты неожиданно перешли к выяснению происхождения мультяшного героя.

В Госдуме во время рассмотрения поправок ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2026–2028 годы глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что Чебурашка был евреем.

По словам Макарова, единственной страной, поставлявшей апельсины в Советский Союз, был Израиль. На этом основании депутат сделал вывод, что любимый персонаж приехал именно оттуда. Он напомнил, что Чебурашка прибыл в ящике с апельсинами, и подчеркнул, что это доказывает его «израильское происхождение».

Эта версия вызвала споры среди других парламентариев. Несколько депутатов возразили, что цитрусовые в те годы поступали в СССР также из Марокко и Испании. Однако Макаров настаивал, что марокканскими были мандарины, а испанские апельсины в то время в страну не поставлялись. Он категорично отверг альтернативные версии, заявив, что «Чебурашка не испанец».

Необычная дискуссия возникла на фоне рассмотрения поправки, предусматривающей финансирование конкурса «Родная игрушка». Инициатива направлена на создание отечественных персонажей, которые могли бы составить конкуренцию популярным зарубежным игрушкам вроде Лабубу.

